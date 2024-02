Regen und Wind zum Wochenstart in Thüringen

Erfurt - Windig und nass beginnt die neue Woche in Thüringen. Bis zum Montagmittag ist mit Wind- und Sturmböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Vormittag lässt der Regen nach und es sind vereinzelt Auflockerungen möglich. Maximal elf Grad sind dabei zu erwarten. In der Nacht zum Dienstag wird es erneut nass und schwach windig. Bis auf vier Grad sinken die Temperaturen.