Magdeburg - Der in den kommenden Tagen zu erwartende Regen und das einsetzende Tauwetter lassen im Harz die Wasserstände an der Bode und ihrer Nebenflüsse sowie der Ilse ansteigen. Dabei könnte die Hochwasser-Alarmstufe 1 erreicht werden, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Samstag in Magdeburg mitteilte. Die Hochwasserwarnung gelte zunächst bis Montagmittag, hieß es. Bei Alarmstufe 1 wird erwartet, dass die Flüsse stellenweise über die Ufer treten. Es besteht keine Gefährdung der Anlieger, sie seien aber um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Insgesamt gibt es vier Alarmstufen.