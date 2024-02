Erfurt - Auf einen nassen Start in den Freitag müssen sich die Menschen in Thüringen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist im Thüringer Wald bis zum Mittag mit Dauerregen zu rechnen. Dazu gibt es Windböen und vereinzelt stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Am Nachmittag zieht der Regen langsam ab und es gibt vereinzelt Auflockerungen. Bis zu 13 Grad sind am Freitag möglich. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen dann bis auf 5 Grad. Dazu wird es bewölkt und teilweise nass in Thüringen.