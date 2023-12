Regen und Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Sturm am Brocken

Magdeburg/Leipzig - Weihnachten in Sachsen-Anhalt wird in diesem Jahr sehr nass. Es gibt anhaltenden Regen und steigende Pegelstände an den Flüssen. Die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg warnte am Samstag vor Hochwasser an Mulde, Aller und Havel. Die Flüsse führten deutlich mehr Wasser als im langjährigen Mittel, hieß es. Eine Überschreitung der Richtwerte und Alarmstufen sei nicht ausgeschlossen. An Aland, Ehle, Elbe, Bode, Unstrut, Ohre sowie Weißer Elster und Schwarzer Elster wurden teils schon die Alarmstufen drei erreicht.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig bleibt es am Samstag bei zwei bis vier Grad zwischen Harz und Burgenlandkreis regnerisch. Nur im Harz oberhalb von 700 Metern gibt es noch Schnee, der später ebenfalls in Regen übergeht. Auf dem Brocken herrscht schwerer Sturm.

Für Heiligabend wird grauer Himmel mit Regen und milden neun bis zwölf Grad prognostiziert. In den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz gibt es laut der DWD-Prognose Dauerregen. Im Harz setzt Tauwetter ein. Auf dem Brocken tobt ein Orkan.