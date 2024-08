Chemnitz - Regenfälle haben in Sachsen Straßen überflutet. Auf der Autobahn 4 in Nossen (Landkreis Meißen) prallte am Nachmittag ein Auto gegen die Leitplanke - vermutlich wegen Nässe, wie die Polizei Chemnitz am frühen Abend mitteilte. Ob es Verletzte bei dem Unfall gab, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

In Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) fing eine Scheune Feuer; nach ersten Erkenntnissen brach der Brand nach einem Blitzeinschlag aus, wie es hieß. Außerdem gab es laut Polizei mehrere Meldungen wegen überfluteter Straßen im Chemnitzer Stadtgebiet, zu denen Feuerwehrleute ausrückten. Größere Sperrungen gab es demnach aber nicht.

Laut einem Sprecher des sächsischen Lagezentrums der Polizei beschränkten sich die Einsätze infolge des Wetters bis zum frühen Abend vor allem auf den Chemnitzer Raum. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Sachsen Schauer und Gewitter bis in die Nacht.