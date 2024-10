Auch zur Mitte der Woche bleiben Regen und Wolken im Freistaat bestimmend. Die herbstlich kühlen Aussichten verändern sich dabei in den nächsten Tagen kaum.

Regen und einzelne Gewitter in Sachsen

Regen und einzelne Gewitter dominieren in Sachsen zur Mitte der Woche. (Archivbild)

Dresden - Viele Schauer und einzelne Gewitter ziehen am Mittwoch über Sachsen. Durch den Einfluss eines Tiefdruckgebietes warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem in den westlichen Landesteilen vor kräftigen Schauern und Gewittern. Auch örtlicher Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Dabei steigen die Höchstwerte nicht über 14 Grad.

Zum Ende der Woche ändert sich kaum etwas im Vergleich zu den Vortagen. Am Donnerstag wechseln sich Schauer und Sprühregen mit leichten Auflockerungen von Westen her ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 4 Grad.

Regen und Gewitter setzten sich am Freitag fort. Laut DWD kann es vor allem ab dem Nachmittag im südlichen Teil Sachsens gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 14, im Harz bei bis zu 12 Grad.