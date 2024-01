Regen und Böen in Sachsen: Sturm auf dem Fichtelberg

Dresden - Auf viel Regen müssen sich die Menschen in Sachsen heute einstellen. Es ist windig und teils böig bei bis zu zehn Grad, im Bergland sieben Grad, berichtet der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen. Am Vormittag schneit es im höheren Bergland. Für den Fichtelberg wird ein Sturm vorhergesagt.

Die Nacht auf Mittwoch ist bedeckt und zeitweise regnerisch, bei bis zu zehn Grad. Im Harz hält der Regen an. Es weht ein teils stürmischer Wind. Der Mittwoch bleibt stark bewölkt mit Regenschauern. Die Temperaturen klettern auf bis zu zwölf, im Harz bis zu neun Grad. Es weht ein teils frischer Wind mit Wind- und Sturmböen.