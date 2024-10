Herbstlich wird das Wochenende in Thüringen. Der Sonntag startet stark bewölkt mit einzelnen Schauern.

Regen, Sonne und Bodenfrost in Thüringen

Ein Mix von Sonne und Wolken bestimmt das Herbstwochenende in Thüringen. Gelegentlich regnet es und in der Nacht gibt es leichten Frost. (Symbolbild)

Erfurt - Nach dem Abzug letzter Regengebiete dominiert am Wochenende in Thüringen zumeist ruhiges Herbstwetter. Immer wieder zeigt sich die Sonne, doch Nachtfröste künden vom Nahen der kalten Jahreszeit.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, heitert der Himmel am Freitagnachmittag bei maximal 11 bis 14 Grad zunehmend auf. Im Bergland werden sechs bis elf Grad erwarten. Die Nacht wird weitgehend klar. Verbreitet gibt es in Bodennähe leichten Frost. Es weht nur ein schwacher Wind.

Bei bis zu 14 Grad ziehen am Samstag Wolken auf und am Abend können erste Regentropfen fallen. In der Nacht regnet es gebietsweise.

Der Sonntag startet stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Bei bis zu 15 Grad weht ein mäßiger bis frischer Westwind mit starken Böen.