Regen, Schnee und Sturm am Wochenende in Sachsen

Leipzig/Dresden - Mit sinkenden Temperaturen, Regen und stürmischen Böen zeigt sich der Frühling in Sachsen am Wochenende von seiner eher unfreundlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei starker Bewölkung sowie maximal noch 15 bis 17 Grad zunächst meist trocken. Nur vereinzelt werden etwas Regen oder Sprühregen vorhergesagt. Im Bergland werden zwischen 11 und 14 Grad erwartet.

Am Samstagmorgen zieht der Vorhersage zufolge vom Nordwesten her Regen auf. In den Hochlagen der Mittelgebirge kann es auch schneien. Bei neun bis zwölf Grad wird der Nachmittag bewölkt. Der Wind frischt auf. Einzelne Böen können auf dem Fichtelberg, dem mit 1215 Metern höchsten Punkt Sachsens, Sturmstärke erreichen. Die Schauer setzen sich bei bis zu zehn Grad auch am Sonntag fort. Der Wind wird stärker, auf dem Fichtelberg Sturm.