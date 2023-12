Magdeburg - Durch die Regenfälle in der Nacht zu Samstag sind einige Flüsse in Sachsen-Anhalt wieder angestiegen. Die schauerartigen Niederschläge seien stärker ausgefallen, als zunächst prognostiziert, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) am Samstag mit. Weil die Böden bereits gesättigt seien, habe dies in einigen Bereichen zu ansteigenden Wasserständen geführt. So sei an der Dumme in der Altmark der Richtwert der Alarmstufe 2 überschritten worden, nachdem sich die Lage dort in den vergangenen Tagen zunächst entspannt hatte. Auch an Jeetze und Aland gebe es eine leicht steigende Tendenz der Pegelstände.

Im Süden Sachsen-Anhalts bleibt die Lage an der Helme weiter angespannt. Am Pegel Bennungen stieg das Wasser wieder, nachdem der Abfluss aus der Talsperre Kelbra erhöht wurde. Am Samstagmorgen stand das Wasser fast einen halben Meter über dem Richtwert der höchsten Alarmstufe von zwei Metern.