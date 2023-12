Leipzig - In den vom Hochwasser betroffenen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird am Freitag weiter Regen erwartet. Dabei bleibt es überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kommt gelegentlich zu Regen und örtlichen Schauern. Große Regenmengen werden aber nicht erwartet. Besonders in den Kamm- und Gipfellagen treten stürmische Böen und Sturmböen auf. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt sind Orkanböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad.

In der Nacht tritt vereinzelt schauerartiger Regen auf. Örtlich kommt es in Sachsen-Anhalt zu kurzen Gewittern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad.

Die drei Bundesländer haben zurzeit in mehreren Regionen mit Hochwasser zu kämpfen. In Sachsen ist die Aufmerksamkeit vor allem auf die Elbe gerichtet. Die kritische Sechs-Meter-Marke soll nach Angaben der Stadt Dresden voraussichtlich am Freitagmorgen erreicht werden. Am frühen Morgen wurden in Dresden 5,93 Meter gemessen, wie das Landeshochwasserzentrum mitteilte. Die Stadt hatte die Alarmstufe 3 bereits am Dienstagabend ausgerufen.

In Thüringen entspannte sich die Situation zuletzt leicht, auch in einigen Landesteilen Sachsen-Anhalts geht das Wasser zurück. Zur Entschärfung der Hochwasserlage an der Elbe in Magdeburg und Schönebeck hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Donnerstag das Pretziener Wehr geöffnet.