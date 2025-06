Am frühen Morgen bricht in einem reetgedeckten Zweifamilienhaus ein Feuer aus. Grund dafür ist den ersten Erkenntnissen nach ein Stromkasten.

In einem Reetdachhaus bricht ein Feuer aus und sorgt für einen großen Einsatz der Feuerwehr. (Symbolbild)

Jade - Ein Reetdachhaus ist im Landkreis Wesermarsch abgebrannt. Das Feuer sei am Morgen aus zunächst unbekannten Ursachen in einem Stromverteilerkasten im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen verteilten sich anschließend im gesamten Gebäude.

Das Zweifamilienhaus in der Gemeinde Jade wurde laut Polizei von der Feuerwehr kontrolliert abgebrannt. Es ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500.000 Euro. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Rund 80 Feuerwehrleute waren am Freitagmorgen im Einsatz.