München - Der erste Roman von Schauspielerin Reese Witherspoon soll im Herbst 2025 in den USA und Deutschland erscheinen. Das teilte der Goldmann Verlag mit Sitz in München mit. Es handele sich um einen Thriller, der in Zusammenarbeit mit Bestseller-Autor Harlan Coben (62, „Nichts ruht für immer“) entstanden sei. Das Buch basiere auf einer Idee der 48-jährigen Witherspoon, Coben habe seine „Expertise und Erfahrung“ im Genre beigesteuert.

„Als Riesenfan von Harlans Werk kann ich kaum glauben, dass er zugestimmt hat, ein Buch mit mir zu schreiben. Entweder ich bin der überzeugendste Mensch der Welt oder die Idee für dieses Buch ist einfach zu gut! Vielleicht beides?“, schrieb Witherspoon auf ihrem Instagram-Kanal zu den Neuigkeiten. Coben kommentierte den Beitrag mit: „Los geht's, Partner.“

In den USA erscheint der noch titellose Thriller im Verlag Grand Central Publishing (GCP). In Deutschland verlegt Goldmann auch schon bisher die Bücher von Coben. Für Witherspoon ist es der erste Roman, nicht aber ihr erstes Buch: Sie hat bereits mehrere Kinderbücher und einen Lifestyle-Ratgeber mit persönlichen Anekdoten geschrieben („Whiskey in a Teacup: What Growing Up in the South Taught Me About Life, Love and Baking Biscuits“).

In ihrem Buchclub Reese's Book Club stellt die Oscar-Gewinnerin stets Geschichten vor, in deren Mittelpunkt Frauen stehen - viele davon wurden durch die prominente Empfehlung zu Bestsellern.