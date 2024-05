Berlin - So gut sie sich auf dem Platz ergänzen, immer sind sich Herthas Fabian Reese und Haris Tabakovic nicht einig. So gab es vor Tabakovics Foulelfmeter in der 19. Minute vor Herthas 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern eine angeregte Diskussion zwischen dem Offensiv-Duo. „Er war dran, ja, aber ich habe höflich gefragt und ich denke, am Ende von der Saison, wenn es bei mir noch um etwas geht...“, sagte Tabakovic nach der Partie am Samstag. Denn schließlich will der 29-Jährige seine Führung in der Torjägerliste der 2. Fußball-Bundesliga keinesfalls mehr aus der Hand geben.

„Jeder von uns ist ein Wettkampftyp, ultra ehrgeizig. Ich glaube, das ist in neun von zehn Fällen extrem zielführend und auch in dem Moment wollten einfach beide das Tor machen und die Verantwortung übernehmen, dem Team zu helfen“, schilderte Reese seine Perspektive. „Im letzten Moment habe ich dann gesagt: „Okay, wenn das dein größter und sehnlichster Wunsch ist, entgegen der Abmachung, schieß ihn rein und hol dir die Kanone, dann hol ihn nächste Woche gegen Osnabrück einen raus und dann passt das“.“

Am Ende verwandelte Tabakovic den Elfmeter zu seinem 22. Saisontreffer und Reese schaffte mit einem wunderschönen Distanzschuss auch noch seinen neunten Ligatreffer. Doch wer bei einem möglichen Elfer am kommenden Wochenende in Osnabrück antreten darf, könnte erneut für einen Austausch sorgen. Während sich Reese sicher als Schütze sieht, sagte sein Sturmpartner schmunzelnd: „Schauen wir mal im letzten Spiel, wie es weitergeht.“