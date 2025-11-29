Sowohl Union Berlin als auch Hertha BSC sind seit Wochen ungeschlagen. Beide Hauptstadt-Clubs sind am Samstag gefordert und gehen als Favorit in ihre Duelle.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seine guten Leistungen aus den Duellen mit dem FC Bayern und St. Pauli bestätigen und seinen Platz im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga festigen. Dafür müssen die Köpenicker im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellen-Schlusslicht 1. FC Heidenheim gewinnen. Es wäre eine Premiere für die Eisernen, die im Oberhaus noch nie drei Punkte gegen die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt holen konnten. Ihre letzte Niederlage kassierten die Unioner Ende Oktober.

Zweitligist Hertha BSC geht ebenfalls als Favorit in die Partie (13.00 Uhr/Sky) bei Absteiger Holstein Kiel. Seit fünf Pflichtspielen sind die Berliner nun schon ungeschlagen, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Für Fabian Reese ist das Auswärtsspiel besonders emotional. Der Hertha-Kapitän lief über drei Jahre für Kiel auf und feiert am Spieltag seinen 28. Geburtstag. Fraglich ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Diego Demme.