Hannover - Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, wird heute (9.00 Uhr) im Landtag in Hannover sprechen. Anlass der Rede ist der nahende zweite Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar. Außerdem wird eine Ansprache von Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) erwartet.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird sich zudem der Befragung der Abgeordneten stellen. Weitere Themen zum Abschluss der Landtagswoche sollen die Folgen des Hochwassers während des Jahreswechsels sein, der Schutz von Nutztieren vor Wolfsangriffen sowie Strategien gegen Einsamkeit.