Magdeburg - Bei ihren Abschlussprüfungen haben die Realschüler in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in Englisch und Mathematik besser abgeschnitten als in den Vorjahren, in Deutsch allerdings etwas schlechter. Der Notendurchschnitt im Fach Englisch lag nach 3,14 im Vorjahr nun bei 2,86, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Der Mathe-Schnitt lag demnach bei 3,44, im 2022 hatte er noch 3,62 betragen und 2021 3,8.

Im Fach Deutsch brachten es die Realschüler auf einen Notenschnitt von 3,26, im Vorjahr hatte er bei 3,22 gelegen. Die Abschlussprüfungen hatten im April für rund 8500 Schülerinnen und Schüler begonnen.