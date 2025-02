Berlin - Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg hatten vergangenes Jahr erstmals seit mehreren Jahren wieder spürbar mehr Geld in der Tasche. Die um die Inflation bereinigten Reallöhne stiegen 2024 in der Hauptstadt um 4,5 Prozent und im Nachbarland um 2,9 Prozent, wie das Amt für Statistik mitteilte. „Damit verzeichneten Beschäftigte in Berlin erstmals seit 2021 und in Brandenburg seit 2020 wieder ein reales Lohnplus.“ Nominal, also ohne Herausrechnung der Preisveränderungen, gingen die Löhne und Gehälter sogar um 6,2 Prozent in Berlin und 5,2 Prozent in Brandenburg nach oben.