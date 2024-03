Leipzig - Ein Weiterkommen gegen Real Madrid und der EM-Titel mit den Niederlanden sind die Fußball-Träume von Xavi Simons in dieser Saison. Der 20-Jährige von RB Leipzig hat im „Kicker“ ausführlich über seine Situation beim deutschen Pokalsieger und die Ambitionen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid geredet. „Wir müssen raus auf den Platz und es auch genießen, in dem Stadion zu spielen. Allen, die uns schon abgeschrieben haben, entgegne ich: Nichts ist unmöglich“, sagte der niederländische Nationalspieler.

Das erste Aufeinandertreffen verlor Leipzig mit 0:1, obwohl man Mitte Februar nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft war. Simons erinnert sich deshalb gern an positive Dinge. „Mein allererstes Stadionerlebnis im Camp Nou war ein 5:0 von Barça gegen Real“, sagte der Offensivspieler. Es war wahrscheinlich das „beste Spiel, das ich je in einem Stadion gesehen habe.“

Allerdings verbindet er mit Madrid und der Königsklasse auch unschöne Erinnerungen. Mit Paris Saint-Germain reiste Simons im März 2022 mit einem 1:0-Vorsprung ins Estadio Santiago Bernabeu, PSG ging sogar in Führung. Doch dann drehte Real das Spiel mit drei Toren, gewann später den Titel. „Bernabeu und Champions League, das ist speziell“, sagte Simons.

PSG gehört der Jungstar noch immer, im Sommer könnte seine Leihe nach Leipzig planmäßig beendet werden. Deutliche Worte meidet Simons in diesem Fall. Es sei noch nicht die Zeit, um über das nächste Jahr nachzudenken. „Nach der Saison werden sich alle Parteien unterhalten und darüber diskutieren, wie es weitergeht“, sagte der elfmalige Nationalspieler. Durch den erwarteten Weggang von Kylian Mbappé steht in Paris ein Umbruch an, in dem Simons eine wichtige Rolle spielen könnte.

Zuvor will er mit den Niederlanden bei der EM Großes erreichen. „Natürlich glaube ich, dass wir eine gute Mannschaft haben und den Titel holen können. Aber da sind wir nicht die Einzigen“, sagte Simons. In der Gruppe D trifft er mit Oranje am 21. Juni in Leipzig auf Frankreich. Für die EM dürfte dasselbe gelten wie für seine Karriere. Und in der hat Simons viel vor: „Der Himmel ist meine Grenze, es gibt kein Limit. Alles ist möglich, aber das geht nur Schritt für Schritt.“