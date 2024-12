Leipzig - RB Leipzig startet mit dem Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in das herausfordernde Bundesliga-Programm am Jahresende. Danach geht es noch zu Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. Die Sachsen wollen in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch punkten, um den Anschluss an die Champions League-Plätze zu halten.

RB-Trainer Marco Rose hofft, dass sein Team gegen Frankfurt nur anderthalb Wochen nach dem 3:0 Sieg im Pokal-Achtelfinale die Leistung von damals wiederholen kann. Im gesperrten Artur Vermeeren und voraussichtlich Amadou Haidara fehlen Rose zwei weitere wichtige Spieler, sodass mit einem Startelf-Einsatz des lange verletzten Xaver Schlager zu rechnen ist.