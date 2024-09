Schnörkellosen Fußball und mehr Durchschlagskraft in der Offensive - das will Leipzigs Trainer Marco Rose gegen den FC Augsburg sehen. Nach zuletzt zwei Nullnummern ist die RB-Offensive gefordert.

RB-Trainer Rose nimmt Leipziger Offensive in die Pflicht

Leipzig - Nach zuletzt zwei Nullnummern fordert RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von seinem Team wieder mehr Zug zum Tor. „Offensiv läuft es zurzeit nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir kreieren zu wenig Chancen. In den letzten Tagen konnten wir viel aufarbeiten und haben unsere Abläufe optimiert“, sagte Rose. „In vielen Situationen müssen wir schnörkelloser spielen, dürfen den Kopf nicht verlieren“, ergänzte der Trainer.

Vor allem Spielmacher Xavi Simons soll nicht überdrehen und zu viel wollen. „Xavi soll einfach Xavi sein. Er soll frei von der Leber wegspielen, dann ist er einfach am besten. Die anderen Dinge, die kommen von ganz alleine dazu“, sagte Rose, der das Team von Jess Thorup als sehr variabel einschätzt. „Das heißt, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Sie sind eine Mannschaft, die sich klar über die Intensität definiert. Wir müssen mit hohem Pressing rechnen, es kann aber auch um ein schnelles Umschaltspiel gehen.“