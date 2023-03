Leipzig - Dani Olmo hat Torhüter und Teamkollege Örjan Nyland von RB Leipzig gleich mit der ersten Chance bezwungen. Beim 3:0 (1:0) seiner Spanier am Samstagabend gegen Norwegen zum Start der EM-Qualifikation musste Olmo in der 13. Minute nach einer präzisen Vorarbeit von Alejandro Balde nur noch einschieben. Luis de la Fuente ließ bei seinem Debüt als neuer Nationaltrainer Olmo im Dreier-Mittelfeld mit Iago Aspas und Gavi auflaufen.

Bei den Skandinaviern fehlte Starstürmer Erling Haaland, der aufgrund von Leistenproblemen wieder von der Nationalmannschaft abgereist war. Dafür stand der Ex-Leipziger Alexander Sörloth in der Startelf. Der von RB an Real Sociedad San Sebastian noch bis zum Sommer ausgeliehene Stürmer hatte in der 56. Minute die Riesenchance auf den Ausgleich, doch er scheiterte an Keeper Kepa Arrizabalaga. Auch zehn Minuten vor Abpfiff vergab Sörloth die Möglichkeit zum Ausgleich, ehe der eingewechselte Joselu bei seinem Länderspiel-Debüt mit seinem Doppelpack (84./85.) für die Entscheidung sorgte.