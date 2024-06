Mit starken Leistungen in der U19 hat sich Torhüter Schlieck einen Profivertrag gesichert. Nun soll er in Belgien den nächsten Schritt machen.

öffentliches Training in der Red Bull Akademie. Leipzigs Torwart Timo Schlieck nimmt an der Trainingseinheit teil.

Leipzig - RB Leipzigs Torhütertalent Timo Schlieck wird an den belgischen Fußball-Erstligisten RSC Anderlecht ausgeliehen. Der 18-Jährige hatte nach starken Leistungen in der U19 und in der Youth League erst im März einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 bekommen. Nun soll er in Anderlecht vorwiegend für das zweite Team, die RSCA Futures, in der zweiten Liga zum Einsatz kommen. Der belgische Club hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Die Sachsen haben sich hingegen eine Rückkaufoption offen gehalten, teilte RB am Freitag mit.