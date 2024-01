Leipzigs Spieler Amadou Haidara am Ball.

Yamoussoukro - RB Leipzig muss wie erwartet in den nächsten Wochen auf Amadou Haidara verzichten. Der Mittelfeldspieler ist offiziell für den vom 13. Januar bis 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfindenden Afrika-Cup nominiert worden. Haidara zählt zum 27 Spieler umfassenden Aufgebot von Malis Nationaltrainer Éric Chelle. In der Gruppe E trifft die Mannschaft auf Südafrika, Tunesien und Namibia.

Ebenfalls dabei sein wird Ilaix Moriba. Der in den Planungen Leipzigs keine Rolle spielende 20-Jährige zählt zum Aufgebot Guineas. In der Gruppe C heißen die Gegner Kamerun, Gambia und Senegal.