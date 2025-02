Bremen - Die Fußballerinnen von RB Leipzig feiern in der Bundesliga ihren ersten Sieg in der Rückrunde. Das Team von Trainer Stephan Jonas gewann am 14. Spieltag bei Werder Bremen mit 4:1 (1:0). Mithilfe der Treffer von Vanessa Fudalla (7., 63.), Emilia Asgeirsdottir (56.) und Marleen Schimmer (90+2) kletterten die Sächsinnen so im nah beieinanderliegenden Mittelfeld von Tabellenrang acht auf fünf.

Auf dem Trainingsplatz des Weserstadions hatte Giovanna Hoffmann schon in der fünften Minute die Führung auf dem Fuß, setzte den Ball aus dem Strafraum heraus allerdings unbedrängt übers Tor. Keine zwei Minuten später war Fudalla erfolgreicher und versenkte das Spielgerät im rechten oberen Eck.

Fudalla macht den Unterschied

Danach hielt Leipzig den Druck hoch, demonstrierte abermals Stärke durch ein schnelles Umschaltspiel und bestimmte das Spielgeschehen. Während bei Werder klare Chancen ausblieben, reichte es allerdings auch bei RB für kein weiteres Tor in der ersten Halbzeit.

Das nutzte Sophie Weidauer, um in der 47. Minute zu egalisieren, bevor die Leipzigerinnen erneut nachlegten. Asgeirsdottir netzte nach einer Vorlage der stark aufspielenden Fudalla ein. Als Werder-Kapitänin Lina Hausicke wegen einer Notbremse in der 59. Minute Rot sah, war die Begegnung dann nahezu entschieden. Fudalla erhöhte auf 3:1, bevor Schimmer den Schlusspunkt setzte.