Leipzig - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig müssen mehrere Wochen ohne Kyra Spitzner auskommen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, zog sich die Angreiferin bei der 0:3-Niederlage im DFB-Pokal am Samstag bei der TSG Hoffenheim einen Bruch des linken Mittelfußes zu. Die 18-Jährige fehlt den Leipzigerinnen demnach bis mindestens zum Jahresende in den Spielen gegen den 1. FC Nürnberg (8. Dezember) und bei der TSG Hoffenheim (17. Dezember).