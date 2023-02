RB Leipzig will mit Rückkehrer Nkunku neue Serie starten

Leipzig - Mit Rückkehrer Christopher Nkunku will Fußball-Bundesligist RB Leipzig eine neue Erfolgsserie starten. Nach dem 1:2 gegen Union Berlin sind die Sachsen auch im Kampf um die Champions League-Plätze wieder in Zugzwang. Deshalb sollte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gewonnen werden. Dazu beitragen soll Nkunku, der sich vor 95 Tagen einen Riss des Außenbandes zugezogen hatte und nun vor einem Comeback steht. Allerdings reiche seine Fitness noch nicht für 90 Minuten, sagte Trainer Marco Rose.

Mit Nkunku hat er neue Optionen. Rose überlegt auch, ob möglicherweise Yussuf Poulsen für den zuletzt formschwächeren Timo Werner auflaufen könnte. Wieder dabei im Leipziger Spiel ist in jedem Fall Verteidiger Willi Orban. Der Kapitän hatte im Union-Spiel noch wegen seiner Stammzellenspende pausiert.