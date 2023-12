RB Leipzig will in Bremen Hinrunde abrunden

Leipzig - RB Leipzig will an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen sein erfolgreiches Jahr abrunden. Allerdings schwirrt in den Köpfen der Spieler auch Real Madrid herum, der Achtelfinal-Gegner in der Champions League. „Gerade jetzt, wenn man das Los im Kopf hat, ist es wichtig, sich auf Werder Bremen vorzubereiten. Das wird für uns elementar noch mal ein wichtiger Schritt sein, einfach die 32 Punkte mit drei obendrauf wäre für uns dann eine Top-Hinrunde“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder vor der Partie.

Cheftrainer Marco Rose möchte die Belastung der letzten Wochen ausblenden. „Wir haben drei Bundesligaspiele in Folge gewonnen und wollen noch einen draufsetzen“, sagte Rose. Er warnte insbesondere vor Werder-Stürmer Marvin Ducksch: „Er hat einen herausragenden Fuß und ist im Alter noch mal Nationalspieler geworden.“

Bangen muss Rose nur um den angeschlagenen Nationalspieler Lukas Klostermann. Für Emil Forsberg ist es der letzte Auftritt für RB vor seinem Wechsel in die USA.