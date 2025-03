Leipzig und Dortmund hinken in der Liga den eigenen Ansprüchen hinterher. Im Topspiel kommt es nun zum Duell des Sechsten gegen den Zehnten. Die Statistik zuletzt spricht für RB.

RB Leipzig will Dortmunder Anfälligkeit aufdecken

Leipzig - RB Leipzig will seine Offensiv-Qualitäten gegen Borussia Dortmund wieder entdecken. Die Sachsen warten seit vier Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga und sind im Kampf um die Königsklasse vorerst ins Hintertreffen geraten. „Wir haben ähnliche Themen wie die Dortmunder, auch wir kämpfen mit Konstanz. Die Bundesliga ist von Platz 4 bis 10 sehr, sehr eng. Morgen treffen zwei Mannschaften mit klaren Zielen aufeinander. Wir wollen gewinnen und Punkte draufpacken, um oben dranzubleiben“, sagte RB-Cheftrainer Marco Rose vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Dortmund für bestimmte Situationen anfällig

Auch wenn Dortmund nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League mit viel Schwung nach Leipzig kommt, die Schwankungen in der Liga mit der Heimniederlage zuletzt gegen Augsburg sind offensichtlich. „Es ist eine Mannschaft, die offensiv Power hat und viel Qualität. Auf der anderen Seite scheinen sie auch hier und da für bestimmte Situationen anfällig zu sein. Und die müssen wir versuchen, morgen auch aufzudecken“, sagte Rose.

RB habe „die Qualität, ihnen Probleme zu machen, mit Tempo, mit Fußball, mit Verteidigen und alles was dazugehört.“ Seit November 2021 kam der BVB viermal nach Leipzig und fuhr jedes Mal mit leeren Händen zurück. Vier Niederlagen und 2:11 Tore stehen in der Bilanz.

Xavi ist laut Rose „bereit zu lernen“

Viel wird erneut von Spielmacher Xavi Simson abhängen, der nach seiner Verletzung noch nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen kann. „Er hatte das erste Mal eine Verletzung in seiner Karriere“, meinte Rose und betonte: „Dann ist er zurückgekommen, aber die Euphorie ist jetzt ein Stück weit der Realität gewichen. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, wenn dann manche Sachen nicht funktionieren.“

Laut Rose arbeitete der erst 21 Jahre alte Niederländer hart daran, „ein Führungsspieler zu werden. Xavi ist bereit zu lernen, er hört zu und ist und bleibt ein wichtiger Faktor für uns“.