Leipzig - Nach vier Spielen ohne Sieg will RB Leipzig nicht in Panik verfallen und verzichtet auf Neuzugänge am letzten Tag der Transferphase. Sportdirektor Rouven Schröder nannte die Rückkehr des lange verletzten Abwehrchefs Willi Orban und des beim Afrika-Cup weilenden Amadou Haidara als zwei Gründe. „Wir vertrauen dem aktuellen Kader und fühlen uns absolut gerüstet für die kommenden Aufgaben. Deshalb haben wir uns entschieden, keinen weiteren Spieler unter Vertrag zu nehmen“, sagte der 48-Jährige.

Damit bleibt der für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel gekaufte Eljif Elmas der einzige Winterzugang. Auf der anderen Seite verließen Emil Forsberg, Fabio Carvalho, Timo Werner und Ilaix Moriba den Club. Hugo Novoa und Angeliño wurden an andere Clubs verliehen, nachdem sie bei ihren anderen Leihclubs nicht die gewünschte Spielzeit bekommen hatten.

Sportlich spielt Elmas bisher eine untergeordnete Rolle. Der Nordmazedonier benötigt noch Eingewöhnungszeit, verbuchte bisher drei Kurzeinsätze. Auf die sportliche Relevanz von Elmas ging Schröder nicht ein, allerdings habe sich der Neuzugang gut integriert. „Er fühlt sich rundum wohl. Mit ihm haben wir einen Offensiv-Allrounder dazubekommen“, sagte der Sportchef.

Trainer Marco Rose lobte Elmas nach dessen Kurzeinsatz beim 2:5 in Stuttgart. Er habe der Mannschaft in der kurzen Zeit das gegeben, was ihr in dem Spiel gefehlt habe. Dass Elmas am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin in der Startelf steht, ist dennoch sehr unwahrscheinlich. Auf den beiden Planstellen im offensiven Mittelfeld sind Dani Olmo und Xavi Simons gesetzt.

Möglich wäre, dass Elmas eine defensivere Position im zentralen Mittelfeld einnimmt. Allerdings deutet dort nach den Trainingseindrücken der Woche vieles auf einen Einsatz des Duos Xaver Schlager und Kevin Kampl. Schröder erwartet ein „unangenehmes Spiel. Union hat eine sehr gute Breite und Qualität im Kader.“