Köln - Die Frauen von RB Leipzig haben ihre Bundesliga-Premiere verpatzt. Das Team von Trainer Saban Uzun unterlag am Sonntag beim 1. FC Köln mit 1:2 (1:1). Marleen Schimmer (5. Minute)schoss die Rheinländerinnen in Führung, die vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselte Sandra Starke (13.) glich aus. Sharon Beck (62.) brachte Köln erneut in Front. Leipzig musste ab der 66. Minute in Unterzahl spielen, da Julia Landenberger die Gelb-Rote Karte sah. Auf der Gegenseite flog Martyna Wiankowska (81.) per Ampelkarte vom Platz.

„Wir sind jetzt in der Bundesliga angekommen. Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht. Köln war einen Tick effektiver. Jetzt können wir unsere Schlüsse ziehen“, sagte Uzun. „In der Bundesliga geht alles ein wenig schneller. Wir haben in der ersten Hälfte zu lange gebraucht, um in das Spiel reinzukommen.“

Die Gäste aus Leipzig, die in der Vorwoche im Pokal mit einem 7:0 beim Zweitliga-Tabellenführer FSV Gütersloh den Sprung ins Achtelfinale schafften, wurden mit dem Gegentor kalt erwischt, nahmen danach aber die Zügel in die Hand. Durch die Bundesliga-erfahrene Starke, die nach einer Ecke per Kopf traf, kam RB zum verdienten Ausgleich. Danach stärkten beide Teams ihre Defensivreihen, ohne zu großen Torchancen zu kommen.

Nach dem Wechsel traf FC-Kapitänin Beck (62.): Nachdem die RB-Abwehr den Ball nicht sauber klären konnte, zog sie aus spitzem Winkel rechts ab und knallte den Ball über die Lattenunterkante ins Tor. Sieben Minuten später hätte Köln alles machen können, doch Leipzigs Torhüterin Elvira Johanna Herzog parierte den Schuss von Natalia Padilla-Bidas in der kurzen Ecke.