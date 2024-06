Leipzig - RB Leipzig leiht Jungprofi Yannick Eduardo an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 18-Jährige, der im Januar nach starken Leistungen in der Youth League (5 Treffer) einen Profivertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieb, war in der A-Jugend-Bundesliga mit 19 Toren und drei Assists überragend. Zudem spielte der Stürmer zuletzt in der niederländischen U18 Auswahl.

„Yannick Eduardo ist nun bereit, sich im Lizenzspielerbereich zu beweisen. Die Leihe zu De Graafschap ist für Yannick und uns der perfekte nächste Schritt für seine bestmögliche Entwicklung. Er wird in der 1. Mannschaft spielen und soll hier so viel Spielpraxis wie möglich sammeln“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder über Eduardo, der im Sommer 2022 von NEC Nijmegen in den RBL-Nachwuchsbereich wechselte.