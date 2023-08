Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt weiter auf Konstanz. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wurden die Verträge der Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck bis 30. Juni 2025 verlängert. Die drei kamen im September 2022 zusammen mit Cheftrainer Marco Rose zu den Sachsen. Seither hat das Team den DFB-Pokal gewonnen und zog ins Achtelfinale der Champions League ein. „Ich habe großes Vertrauen in die Jungs, die mich zum Teil schon eine ganze Weile begleiten und die zudem viel Verantwortung tragen und übernehmen“, wird Rose in der Mitteilung zitiert. Er selbst hatte seinen Vertrag erst Ende Juli vorzeitig verlängert.