Leipzig - RB Leipzig hat für die anstehende Länderspielpause einen Test gegen den ZFC Meuselwitz vereinbart. Der Fußball-Bundesligist empfängt den Regionalligisten am Mittwoch (11.30 Uhr) in seinem Trainingszentrum am Cottaweg. Im Gegensatz zu vielen anderen Tests in Länderspielpausen dürfen gegen die Thüringer Fans dabei sein. Zu eigenen Viertliga-Zeiten spielte Leipzig zwischen 2010 und 2013 sechsmal gegen den ZFC.