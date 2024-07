Leipzig - RB Leipzig hat seine erste Übersee-Reise gestartet. Mit 17 Profis und neun Nachwuchsspielern wird Trainer Marco Rosse bis zum 4. August in den USA arbeiten und dabei auch Werbung für die Fußball-Bundesliga machen.

Nicht mit auf der Tour, die zunächst über das isländische Keflavik nach New York führte, sind die beiden deutschen EM-Teilnehmer David Raum und Benjamin Henrichs, der spanische Europameister Dani Olmo und der zunächst wieder zu Paris Saint-Germain zurückgekehrte Leihspieler Xavi Simons. Sie befinden sich noch im Urlaub. Auch die bei Olympia für ihre Teams aktiven Castello Lukeba (Frankreich) und Ilaix Moriba (Guinea) fehlen. Kurzfristig verzichten musste Christoph Baumgartner. Der Österreicher wurde wegen anhaltender Beschwerden am Knie operiert, wird aber nach vorliegenden Informationen nur kurzfristig ausfallen.

Bis zum Donnerstag logieren die Leipziger in Hoboken in unmittelbarer Nähe zu New York. Am Montag und Dienstag wird es zwei Trainingseinheiten geben, ehe am Mittwoch (Ortszeit) gegen Aston Villa das erste von zwei Testspielen ansteht.

Danach reist RB weiter nach Miami, wo am Freitag noch eine Trainingseinheit angesetzt ist. Am Samstag (Ortszeit) spielen die Leipziger gegen Wolverhampton Wanderers, unmittelbar danach reist das Team zurück nach Leipzig.