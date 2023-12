Leipzig - RB Leipzig startet ohne Castello Lukeba und Emil Forsberg ins Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der junge Innenverteidiger Lukeba war zuletzt leicht angeschlagen. Der Schwede Forsberg, der wohl sein letztes Heimspiel für die Sachsen nach neun Jahren bestreiten wird, bekam schon im Vorfeld eine Einsatzgarantie von RB-Cheftrainer Marco Rose. Allerdings aufgrund der gespielten 75 Minuten am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Bern, wo er den 2:1-Siegtreffer erzielte, nicht in der Startelf. Rose kehrte nach der großen Rotation gegen die Schweizer im letzten Gruppenspiel der Königsklasse wieder zu seiner Stammformation zurück.

Die Hoffenheimer, die fünf ihrer sieben Saisonsiege auswärts geholt haben, müssen ohne Stürmer Wout Weghorst auskommen, für ihn stürmt an der Seite von Andrej Kramaric nun Ihlas Bebou, der zuletzt wegen Knieproblemen geschont wurde. Maximilian Beier steht nicht in der Startelf, ist aber im Kader von Trainer Pellegrino Matarazzo.