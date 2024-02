Leipzig - RB Leipzig startet in das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit Stürmer Yussuf Poulsen. Marco Rose, der gegen seinen Ex-Club die 100-Punkte-Marke als RB-Trainer knacken kann, setzte nach der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid auf einen Wechsel in der Spitze und brachte Poulsen für Benjamin Sesko. Eine zweite Änderung nahm Rose in der Defensive vor. Für Mohamed Simakan brachte er Amadou Haidara, der im defensiven Mittelfeld neben Xaver Schlager spielt.

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane muss hingegen auf Alassane Plea (Knochenprellung) verzichten. Auch Florian Neuhaus hat muskuläre Probleme und fällt aus. Die Gladbacher haben noch nie in Leipzig gewonnen und sind in der Rückrunde noch sieglos. Die Gäste schafften in der Liga nur einen Sieg aus den vergangenen acht Spielen.