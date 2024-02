Madrid - Die U19 von RB Leipzig hat in der Youth League ihr erstes Achtelfinale in der noch jungen Clubgeschichte verloren und ist ausgeschieden. Bei Real Madrid unterlag das Team von Ex-Profi Sebastian Heidinger am Mittwochabend mit 0:2 (0:1). Gonzalo (24. Minute) brachte die Spanier bei heftigem Wind im Estadio Alfredo Di Stefano in Führung, ehe Cristian Perea (81.) für die Entscheidung sorgte.

Ohne U17-Weltmeister Winners Osawe (Daumen-Operation), Tim Köhler (Gelbsperre), Din Klapija (muskuläre Probleme) und Jonathan Norbye (Infekt) kamen die Leipziger nur schwer ins Spiel, auch weil Real deutliche Spielvorteile im Mittelfeld hatte. Die Königlichen aus der Jugendakademie „La Cantera“ nutzten gleich die erste Großchance. Gonzalo (24.) war nach einem starken Steilpass von Cesar Palacios frei durch und konnte aus 16 Metern überlegt einschießen. RB-Keeper Timo Schlieck, beim Sieg in der Zwischenrunde beim dänischen Fußball-Meister FC Midtjylland noch der Held im Elfmeterschießen, war machtlos.

Leipzigs Aris Bayindir (36.) hatte mit einem Distanzschuss aus 17 Meter die Chance zum Ausgleich, der Ball ging aber knapp daneben. Auch nach dem Wechsel hatte RB gute Chancen, auch wenn die Gastgeber spielbestimmend waren. Nuha Jatta (64.) scheiterte nach einer perfekten Flanke auf den zweiten Pfosten aus Nahdistanz an Real-Torhüter Ferran Quetglas. Auf der Gegenseite rettete Schlieck (76.) gegen den frei stehenden Iker Bravo. Nach einem Eckball sorgte Perea (81.) mit einem Volleyschuss aus 16 Metern, der per Innenpfosten ins Netz geht, für die Entscheidung.

Sieger Real trifft nun im Viertelfinale am 12./13. März auf den AC Mailand, der gegen den SC Braga gewann. Die Spiele der K.o.-Phase werden in nur einer Begegnung entschieden. Halbfinale und Endspiel werden in einem Finalturnier vom 19. bis 22. April im Colovray-Stadion in Nyon ausgetragen.