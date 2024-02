Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig droht im Achtelfinale der Champions League das Aus. Trotz einer couragierten Leistung verloren die Sachsen das Hinspiel gegen Real Madrid am Dienstagabend mit 0:1 (0:0) und stehen vor dem Rückspiel am 6. März in Spanien unter Druck. Vor 45 028 Zuschauern im ausverkauften Leipziger Stadion erzielte Brahim Díaz (49. Minute) den entscheidenden Treffer für die Gäste. Die Leipziger von Trainer Marco Rose hatten selbst bis in die Schlussphase gute Gelegenheiten und bekamen in einer kniffligen Situation ein umstrittenes Abseits-Tor nicht anerkannt.