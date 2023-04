Leipzigs Trainer Marco Rose reagiert am Spielfeldrand.

Leipzig - RB Leipzig steht vor einem wegweisenden Spiel für das Saisonziel Champions-League-Qualifikation. Das Team von Trainer Marco Rose muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Europa-League-Halbfinalist Bayer Leverkusen antreten. Die Rheinländer waren erst am Donnerstag in die Vorschlussrunde eingezogen, hatten entsprechend weniger Vorbereitung- und Erholungszeit als Leipzig. „Wir sind gut drauf, haben Energie getankt mit Erfolgserlebnissen. Und dementsprechend fahren wir selbstbewusst nach Leverkusen“, sagte Rose. David Raum fehlt gelbgesperrt, Stürmer André Silva könnte verletzt ausfallen.