Leipzig - RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Rot-Weiss Essen antreten. Das ergab die Auslosung am Samstag im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Nils Petersen loste seinem Ex-Verein FC Carl Zeiss Jena, der zum 15. Mal und zum fünften Mal in Serie den Landespokal in Thüringen gewann, den Titelverteidiger und deutschen Meister Bayer Leverkusen zu. Zweitligist 1. FC Magdeburg muss zum Regionalligisten Kickers Offenbach reisen.

Drittligist und Sachsenpokalsieger Dynamo Dresden trifft auf die Fortuna aus Düsseldorf, die erst in der Aufstiegsrelegation gegen Bochum den Bundesliga-Aufstieg verpasste. 1995 gab es die Paarung schon einmal, die Rheinländer setzten sich im Rudolf-Harbig-Stadion in Runde eins mit 3:1 durch.

Drittligist FC Erzgebirge Aue empfängt Erstligist Borussia Mönchengladbach, so wie in der Saison 2010/2011, als die Sachsen in der ersten Runde 1:3 unterlagen. Drittliga-Absteiger und Landespokalsieger Hallescher FC spielt gegen den Erstliga-Aufsteiger FC St. Pauli.

Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Die beiden Partien mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart sind für den 27. und 28. August angesetzt.