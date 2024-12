Leipzig - Eine 19-jährige Isländerin soll künftig das Angriffsspiel von Frauenfußball-Bundesligist RB Leipzig ankurbeln. Die Sachsen haben Emilía Kiær Ásgeirsdóttir vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verpflichtet. Die Stürmerin erhält bei RB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

In der aktuellen Saison erzielte Ásgeirsdóttir in 14 Ligaspielen sieben Tore und gab eine Vorlage. In zwei Pokalspielen traf sie zweimal. Zudem kam sie in der Champions-League-Qualifikation zum Einsatz. Auf internationaler Ebene absolvierte sie bislang drei Länderspiele für Island. Mit Nordsjaelland gewann die 19-Jährige in der Saison 2023/24 die dänische Meisterschaft, den Pokal und wurde Torschützenkönigin der Kvindeliga.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Emilía für RB Leipzig entschieden hat. Sie bringt mit ihren 19 Jahren bereits viel Qualität mit und verfügt über großes Entwicklungspotenzial. Mit ihrer Abschlussstärke, Robustheit und Schnelligkeit wird sie unsere Offensive verstärken“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RB Leipzig, zum Transfer.