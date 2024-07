Leipzig - RB Leipzig hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung siegreich gestaltet. Beim kurzfristig angesetzten Freundschaftsspiel in der Trainingsakademie der Sachsen gewann der Bundesligist am Freitag gegen den Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg mit 1:0 (1:0). Den Treffer erzielte Eljif Elmas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

„Ich bin sehr einverstanden mit dem, was ich heute gesehen habe. Die letzten 14 Tage waren insgesamt sehr energetisch, die jungen Kerle ziehen mit. Die alten Hasen gehen voran. Das hat sich auch heute in dem Spiel widergespiegelt. Das war schon Männer-Fußball, auch für den jungen Jahrgang U19“, sagte Cheftrainer Marco Rose.

Mit nur einem halben Dutzend Profis, aber mit den talentierten Neuzugängen Assan Quedraogo (FC Schalke) und Maarten Vandevoordt (KRC Genk) im Tor zeigte RB mit den routinierten Kevin Kampl, Lukas Klostermann oder Mohamed Simakan eine solide Leistung. Allerdings zeigte sich der Viertligist auch in bestechender Form und spielte auf sehr guten Niveau mit. Nächster Testspielgegner ist dann im Trainingslager am 31. Juli der Premier-League-Vierten Aston Villa, ehe es am 4. August gegen die Wolverhampton Wanderers geht.

EM-Spieler werden erwartet

An diesem Montag werden die ungarischen Nationalspieler Gulacsi und Kapitän Willi Orban zum Training erwartet. Dann folgen kurz vor dem Abflug ins US-Trainingslager (28. Juli bis 4. August) Lois Openda, der allerdings schon Zaungast beim Testspiel war, sowie Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald. „Da gehen wir jetzt alle durch, das haben wir von Anfang an angenommen. Wir werden auch nicht anfangen, das irgendwie als Ausrede zu nehmen“, sagte Rose. Die deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum beginnen am 1. August die Vorbereitung in Leipzig - beide werden zum Trainingslagerstart in New York fehlen.