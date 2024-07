Leipzig - Willi Orban sieht in der Kader-Konstanz bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen möglichen Vorteil. „Du hast Automatismen, die du mit in die neue Saison nimmst. Wir haben nicht so einen großen Umbruch wie vergangene Saison. Wir haben einen guten Kader zusammen. Es sind viele Jungs dabei, die international sehr begehrt sind, da müssen wir uns vor keinem verstecken und können optimistisch in die Saison gehen“, sagte Orban am Mittwoch nach dem Training.

Das Grundgerüst der Mannschaft stehe, auch wenn offen ist, was mit den Offensivkräften Dani Olmo und Xavi Simons wird. „Da wird man sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Aber wir haben Jungs dahinter mit brutaler Qualität, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Orban und nannte Christoph Baumgartner und Eljif Elmas.

Viel Grundlagenarbeit in der Vorbereitung

Es ist der dritte Tag, an dem der ungarische Nationalspieler wieder in das Vereinstraining zurückgekehrt ist. Bis zum Sonntag hatte er nach dem Aus in der Gruppenphase der EM noch Urlaub.



Die Vorbereitungsphase sei nicht die schönste Zeit des Jahres, bemerkte das RB-Urgestein, das in seine zehnte Saison geht. „Du machst viel Grundlagenarbeit. Es gehört halt dazu, auch wenn es nicht die Paradedisziplin ist. Hier das Trainerteam macht es sehr gut, baut viel den Ball mit ein. Da merkt man gar nicht, dass man schon viele Meter auf dem Tacho hat“, sagte Orban.