Die völlig neu formierte Leipziger Mannschaft von Trainer Jonas Stephan geht als große Unbekannte in die neue Spielzeit. Frauen-Meister FC Bayern München wird in der Red-Bull-Arena empfangen.

Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig bestreiten ihren Heimauftakt in der Bundesliga gegen den deutschen Meister und Pokalsieger FC Bayern München in der Red-Bull-Arena. Wie der Club mitteilte, wird die Begegnung des zweiten Spieltages am 14. September um 14.00 Uhr angepfiffen. Am ersten Spieltag muss das völlig neu formierte Team von Trainer Jonas Stephan beim 1. FC Köln antreten. Anpfiff ist am 6. September um 14.00 Uhr.

Dann trifft RB-Stürmerin Giovanna Hoffmann auch auf ihre Nationalmannschaftskolleginnen wie die verletzte DFB-Kapitänin Giulia Gwinn sowie Klara Bühl, Ena Mahmutovic, Linda Dallmann, Franziska Kett und Lea Schüller, die gemeinsam für Deutschland bei der EM in der Schweiz im Einsatz waren.

Schon bei der Premiere der RBL-Frauen im Leipziger Stadion im Oktober 2023 verfolgten 10.269 Zuschauer das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Gegen den siebenfachen Meister und zweifachen Champions League-Sieger verloren die RBL-Frauen in ihrer Aufstiegssaison knapp mit 0:2.