Berlin/Luckenwalde/Dallgow-Döberitz - Mit mehreren Razzien ist die Berliner Bundespolizei am Dienstagmorgen gemeinsam mit der Brandenburger Polizei gegen eine Bande von Schleusern vorgegangen. Es wurden drei Haftbefehle gegen Mitglieder der Schleuserbande vollstreckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen sagte.

Einer Bande von insgesamt zehn Männern im Alter zwischen 20 und 43 Jahren werde die gewerbsmäßige Schleusung von Menschen nach Deutschland vorgeworfen. Ein Teil der Gruppe soll zusätzlich mit Drogen gehandelt haben.

Die Durchsuchungen und Festnahmen liefen demnach in den Berliner Bezirken Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Neukölln und Reinickendorf sowie im brandenburgischen Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming), Dallgow-Döberitz (Havellandkreis) und Ortrand (Oberspreewald-Lausitz). Rund 140 Bundespolizisten seien im Einsatz, hinzu kämen rund 80 Polizisten aus Brandenburg.

Einer der mutmaßlichen Schleuser, ein 30-jähriger Syrer, wurde den Angaben nach in Lichtenberg festgenommen. Er soll vornehmlich organisatorisch tätig gewesen sein, in einigen Fällen soll er die Fahrzeuge aber auch selbst gefahren haben. In Dallgow-Döberitz nahmen Polizisten einen 20 Jahre alten Deutschen, in Luckenwalde einen 27-Jährigen aus Deutschland fest.

Über die Balkanroute sollen die Beschuldigten Menschen auf der Ladefläche von Transportern unter menschenunwürdigen Bedingungen geschleust haben. Die Ermittlungen liefen schon seit April, sagte der Sprecher. Die Durchsuchungen der Bundes- und Landespolizei dauerten zunächst noch an.