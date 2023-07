Feiernde tanzen in der Abenddämmerung bei der Technoparade „Rave the Planet“ auf der Straße des 17. Juni vor der Siegessäule.

Berlin - Feuerwehr und Polizei haben sich zufrieden mit dem Verlauf der Techno-Parade „Rave The Planet“ in Berlin gezeigt. Bis 23.15 Uhr seien am Samstag 153 Menschen durch den Sanitätsdienst des Veranstalters versorgt worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. 51 davon seien durch den Rettungsdienst der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht worden. Insbesondere mit Blick auf die Hitze mit mehr als 30 Grad sei dies sehr zufriedenstellend. „Das lief alles ganz vernünftig“, meinte der Sprecher. Zuvor hatte sich bereits die Polizei zufrieden mit dem Einsatzverlauf gezeigt.

Rund 200 000 Menschen hatten nach Polizeiangaben am Samstag auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule in der sengenden Hitze gefeiert. Die Veranstalter sprachen von rund 300 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es knapp 60 Strafanzeigen „jeglicher Couleur“, Schwerpunkte bildeten demnach Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Angesichts der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewege sich dies aber aus polizeilicher Sicht durchaus im Rahmen des zu Erwartenden, hieß es. Die Polizei begleitete die Techno-Parade nach eigenen Angaben mit rund 1000 Einsatzkräften.