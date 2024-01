Magdeburg - Die CDU-Landtagsfraktion hat SPD und Grünen eine Blockadehaltung bei der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht vorgeworfen. Auf Bundesebene bremsten die Grünen, auf Landesebene die SPD, sagte der wolfspolitische Sprecher Alexander Räuscher am Freitag im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der Wolf reguliere sich nicht selbst, das müssten die Menschen übernehmen. In Deutschland lebten viel mehr Wölfe als beispielsweise in Schweden und Frankreich, so Räuscher. Die Abgeordneten von SPD und Grünen verzichteten in der Debatte auf ihre Redebeiträge.

Die AfD kritisierte die schwarz-rot-gelbe Koalition. Ein Antrag zum Thema Wolf sei fast zwei Jahre nicht im Ausschuss behandelt worden, sagte der Abgeordnete Daniel Roi. Es sei dringend nötig, mehr für den Schutz der Viehhalter zu tun. „Mit Untätigkeit lösen wir keine Probleme“, so Roi. Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses, Michael Scheffler (CDU), stellte eine Behandlung des Antrags im März in Aussicht.