In einem Waldstück bei Dresden sollen mehr als sieben Hektar Bäume für den Abbau von Kies gerodet werden. Umweltschützer sind dagegen. Heute soll die Räumung ihres Protestcamps fortgesetzt werden.

Ottendorf-Okrilla - Einen Tag nach Beginn der Räumung des Protestcamps gegen den Kiesabbau im Waldstück Heidebogen nördlich von Dresden soll die Aktion heute (Donnerstag) fortgesetzt werden. Das Camp wurde am Mittwoch mit einem Metallzaun eingezäunt und sollte in der Nacht von Polizisten überwacht werden, damit keine weiteren Aktivisten eindringen können.

Am Abend hatte die Polizei mitgeteilt: „Bislang verlief die Räumung des Waldgebietes sehr ruhig und vor allem friedlich.“

Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Dresden einen Eilantrag gegen die Auflösung des Camps abgelehnt. Zu Beginn der Räumung hatten die Einsatzkräfte Barrikaden weggebracht und Gräben zugeschüttet, damit die für die Räumung notwendige Technik vor Ort gebracht werden konnte.

Nach Angaben der Polizei sind noch mehrere Aktivistinnen und Aktivisten in dem Camp. Einige Baumhäuser wurden bereits von einem sogenannten Höheninterventionsteam aus Nordrhein-Westfalen geräumt. Die Besetzer verhielten sich nach ersten Angaben kooperativ.

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, haben die Einsatzkräfte insgesamt zehn Frauen und sieben Männer aus dem Camp gebracht. Eine Frau, die sich an einem Rohr festgeklebt hatte, war danach in medizinischer Betreuung.

Im Zuge der Räumung hat die Polizei bis Mittwochabend zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet, vor allem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kamen Anzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz. Zudem gab es drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten mit Blick auf das Aufenthalts- und Betretungsverbot.

Im Heidebogen - im lokalen Sprachgebrauch Heibo genannt - haben sich seit etwa eineinhalb Jahren Klimaaktivisten und Naturschützer verschanzt, um gegen den Kiesabbau zu protestieren. Für den Abbau soll nach geltender Rechtslage ein 7,5 Hektar großes Waldstück bis Ende Februar gerodet werden.