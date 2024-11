Virtuelle Reisen in den Weltraum, technische Neuheiten und die Möglichkeit zum Austausch: Fachleute aus zahlreichen Ländern treffen sich in Bremen auf einer Messe für die Raumfahrtbranche.

Raumfahrtbranche trifft sich zur Space Tech Expo in Bremen

Fachleute aus der internationalen Raumfahrtbranche treffen sich auf der Messe Space Tech Expo Europe in Bremen.

Bremen - Neue Technologien aus der Raumfahrtbranche stehen im Mittelpunkt der Messe Space Tech Expo Europe. Bis Donnerstag treffen sich Fachleute aus verschiedenen Ländern, um ihre Produkte und Forschungen zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Zu den Themen gehören etwa der Bau von Kleinsatelliten, Nachhaltigkeit in der Raumfahrt und Möglichkeiten zur Verteidigung gegen Asteroideneinschläge. Nach Veranstalterangaben sind mehr als 700 Aussteller auf der Messe. Interessierte können an manchen Ständen auch virtuelle Reisen in den Weltraum unternehmen.

Erkenntnisse aus der Raumfahrt hilfreich für die Erde

Die Bedeutung der Raumfahrtbranche wachse, sagte Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zur Eröffnung. Die Erkenntnisse seien für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung. Der Direktor für Technologie, Engineering und Qualität bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Dietmar Pilz, nannte als ein Beispiel die Klima-Beobachtung mit Hilfe von Satelliten. Auch für den Energie-Sektor, bei der Digitalisierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz seien die Erkenntnisse der Raumfahrtbranche wichtig.

Branche vor großen Herausforderungen

Um bei der Entwicklung neuer Technologien schneller und erfolgreicher zu werden, brauche es mehr Austausch innerhalb der Branche und mit der Industrie, sagte Pilz. Senatorin Vogt forderte mehr Investitionen in die europäische Raumfahrt. Die Herausforderungen seien groß, sagte sie unter anderem mit Blick auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. „Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht.“ Eine enge Zusammenarbeit in Europa sei daher besonders wichtig.

Dem Bremer Wirtschaftsressort zufolge ist die Space Tech Expo Europe Europas führende Fachmesse für die Raumfahrtbranche.